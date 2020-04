Duket for kriselov i Sverige etter rekordkort høringsrunde

utenriks

Riksdagen skal i etterkant få anledning til å stanse eller endre alle beslutninger som regjeringen fatter, ifølge lovforslaget. Det ble i helgen sendt ut på høring til tolv utvalgte instanser, som fikk 24 timer på seg til å svare før fristen gikk ut søndag kveld.

Den nye loven foreslås å være gyldig i tre måneder, og regjeringen mener den bør kunne tre i kraft senest 18. april.

Sosialdemokratiske Stefan Löfvens mindretallsregjering mener det er vanskelig å forutse hvilke tiltak som kan bli nødvendig. Men som eksempel nevnes begrensning på folkemengder og midlertidig stenging av nattklubber, treningssentre, restauranter, kjøpesentre og biblioteker.

Åpne skoler

Det kan også bli nødvendig å stenge havner, flyplasser og jernbanestasjoner og å omfordele legemidler, smittevernutstyr eller annet medisinsk utstyr.

Sveriges linje i kampen mot koronapandemien har vakt oppsikt blant mange. Mens Norge blant mye annet har stengt skoler, treningssentre og svømmehaller og forbudt forsamlinger med over fem personer, har Sverige innført få begrensninger.

Den nye loven ligner på krisefullmaktsloven som tortinget vedtok 21. mars. Loven gir Solberg-regjeringen vide fullmakter i én måned i første omgang.

Positive høringssvar

Over 400 koronasmittede er nå døde i Sverige, ifølge myndighetenes siste oversikt søndag. 6.830 av de nærmere 37.000 som til nå er testet koronaviruset, har fått påvist smitte. Over 400 pasienter får intensivbehandling.

Høringsrunden for «koronaloven» er den korteste noensinne i Sverige og tyder på at regjeringen nå har det travelt med å utvide sine fullmakter. Ifølge svenske medier planla regjeringen først at Riksdagen skulle holdes helt utenfor alle beslutninger, men etter kritikk fra opposisjonen, ble dette endret på fredag.

Selv om noen er kritiske, er høringssvarene som hittil er kjent, stort sett positive, inkludert svarene fra Folkhälsomyndigheten og Socialstyrelsen.

Samarbeid med opposisjonen

Det ventes at lovforslaget vil havne på Riksdagens bord i løpet av de neste dagene.

Regjeringen framholder at den svenske smittevernloven i dag ikke er tilstrekkelig for å møte utfordringene koronapandemien medfører. Regjeringen foreslår å tilføye bestemmelser i denne loven for å kunne innføre forskrifter om ekstraordinære tiltak i det som beskrives som en vanskelig situasjon.

Statsminister Stefan Löfven leder en koalisjon med Miljöpartiet, men regjeringen hans er helt avhengig av en samarbeidsavtale med de borgerlige partiene Liberalerna og Centern.

Søndag kveld inviterte regjeringen opposisjonen, med Moderaterna i spissen, til et bredt samarbeid om den nye krisepakken Löfven har varslet for svensk økonomi.

(©NTB)