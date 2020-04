Australia ber alle med midlertidig visum forlate landet

utenriks

2,17 millioner utenlandske statsborgere befinner seg nå i Australia, etter å ha fått innvilget visum og andre nødvendige tillatelser fra myndighetene. Nå er de fleste av dem ikke lenger ønsket.

Fungerende immigrasjonsminister Alan Tudge understreker at utlendinger er «ekstremt verdifulle» for Australia, men advarer og sier at koronapandemien vil få alvorlige følger for landets økonomi og resultere i høy arbeidsledighet.

– De med midlertidige visum, som de neste seks månedene som følge av dette ikke vil være i stand til å forsørge seg selv, oppfordres sterkt til å reise hjem, sier han.

– De bør arrangere hjemreisen så raskt som mulig, sier han.

Ifølge Tudge befinner det seg 203.000 turister i Australia, og disse må snarest reise hjem.

118.000 andre ryggsekkturister har fått midlertidig arbeidsvisum, og de kan ifølge Tudge få forlenget dette dersom de jobber innenfor sektorer som helsevesenet, landbruket eller matforedlingsindustrien.

– Men dersom de er usikre på om de vil klare å brødfø seg selv de kommende månedene, bør også de reise hjem, sier Tudge.

5.454 har hittil fått påvist koronasmitte i Australia, og 30 av dem er døde.

