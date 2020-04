630 nye koronadødsfall i New York

utenriks

Det er den største økningen i antall døde på et døgn siden koronakrisen brøt ut i New York, og bare siden mandag har over 2.500 mennesker mistet livet.

I delstaten har nå nesten 114.000 personer fått påvist koronasmitte, nesten dobbelt så mange som for en uke siden og bare 10.000 færre enn Italia. Drøyt 63.000 av dem som har testet positivt, er i New York City, som har registrert over 2.600 dødsfall.

På sin daglige brifing sa guvernør Cuomo at toppen kan være nådd om alt fra 4 til 14 dager – et anslag som forandrer seg stadig og som er en enorm prøvelse for delstatens helsevesen.

Takker Kina

Samtidig fortsetter myndighetene i New York jakten på sårt tiltrengte respiratorer og pustemaskiner. Cuomo takket lørdag regjeringen i Kina for bidraget med å sende 1.000 pustemaskiner som kinesiske milliardærer har donert til delstaten.

– Dette kommer til å utgjøre en betydelig forskjell for oss, sier Cuomo, som også takket delstaten Oregon på vestkysten for å ha sendt 140 respiratorer.

Fredag varslet guvernøren at han nå vil ta pustemaskiner og smittevernutstyr fra private sykehus og selskaper som ikke bruker dem.

– Som et helt liv

Det omtales som et av de mest aggressive skrittene som hittil er tatt i USA for å bøte på den alvorlige mangelen på utstyr i kampen mot koronaen.

I hele USA har over 7.800 koronasmittede nå mistet livet, mens antallet påviste smittetilfeller nærmer seg 300.000.

– Jeg vil at alt dette skal være over. Det har bare pågått i 30 dager siden det første tilfellet vårt ble påvist. Det føles som et helt liv, sier Cuomo.

Cuomo fortalte lørdag også at 85.000 har meldt seg som frivillige til å bidra i kampen mot covid-19 i New York. En firedel av dem kommer fra andre delstater.

