Totalt er 3.672 registrert smittet med koronaviruset i Danmark, viser nye tall fra Statens Serum Institut.

Antall innleggelser på sykehus faller fra 525 til 517.

Det antas at det er store mørketall på smittetilfeller. Alle med symptomer på covid-19 blir ikke testet i Danmark.

Helsemyndighetene endret onsdag retningslinjene for hvem som kan bli testet. Det åpner for at det fremover vil bli gjennomført flere tester av flere folk med milde symptomer.

