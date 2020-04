Russerne må holde seg hjemme ut måneden

utenriks

– Jeg har besluttet å forlenge perioden til 30. april, sa Putin i en fjernsynssendt tale torsdag.

Siden mandag har russerne blitt underlagt strengere regler som innebærer at folk må holde seg hjemme fra jobb. Tiltaket som opprinnelig var varslet å vare ut uka, innebærer imidlertid at de får full lønn selv om de ikke arbeider.

Begrunnelsen for forlengelsen er at tiltakene som er innført i hovedstaden Moskva, ikke har vist resultater.

Stengte butikker

– Så langt har man ikke klart å endre på situasjonen, til tross for tiltak som er iverksatt av føderale og lokale myndigheter, sa Putin i talen torsdag, den andre av sitt slag denne uken.

Hovedstadens 12 millioner innbyggere har siden mandag måttet holde seg hjemme. Alle forretninger er stengt, med unntak av strengt nødvendige butikker som supermarkeder og apotek. Kun de som har yrker som betegnes som kritiske for samfunnet, får gå på jobb.

Varsler flere tiltak

Presidenten sa også at hver enkelt region i landet kan bestemme hvilke tiltak som trengs, basert på situasjonsbildet, og samtidig ivareta folks trygghet.

Russland kommer til å ta i bruk ytterligere tiltak, varslet presidenten videre, og sa at det er mulig at perioden for forbudet mot å gå på jobb, kan bli kortet ned dersom smittesituasjonen bedres underveis.

Russland hadde fram til torsdag 3.548 bekreftede smittetilfeller og 30 dødsfall. Flesteparten av smittetilfellene er registrert i Moskva. Det antas at det er store mørketall.

(©NTB)