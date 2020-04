Over 50.000 døde i koronapandemien

utenriks

Blant de rundt 1 million som har fått påvist smitte, er 210.000 så langt registrert friskmeldt.

Over en halv million mennesker har testet positivt i Europa, hvor også de fleste dødsfallene har skjedd. Italia er fortsatt hardest rammet med nesten 14.000 koronarelaterte dødsfall og over 115.000 smittede.

De øvrige landene med flest registrerte dødsfall, er Spania, USA og Frankrike, viser oversikten fra Worldometer, som baserer sin statistikk på offisielle tall.

De reelle tallene antas å være langt høyere ettersom mange med symptomer ikke testes, og land har ulike systemer for å registrere dødstall.

Bekymring i Sverige

I Sverige er 282 koronasmittede døde. De eldste er rammet hardt av viruset.

– Det er de eldste, over 70, som ikke bare blir syke, men også dør i stor utstrekning. Ikke minst for å beskytte de eldste trenger vi å flate ut kurven. Slik at intensivbehandlingen kan fortsette å bygges opp så de kan ta imot det økte antallet tilfeller som kommer inn, sier statsepidemiolog Anders Tegnell i Folkhälsomyndigheten.

Tegnell har måttet tåle mye kritikk for strategien for å bekjempe koronaviruset, og han erkjente torsdag også at Sverige ikke har lyktes med å holde smitten unna sykehjemmene. Sverige har valgt en mindre restriktiv linje når det gjelder sosial isolasjon enn både Norge og en rekke andre europeiske land.

Tirsdag vedtok Sverige å innføre forbud mot besøk på alle landets sykehjem, og til helgen skal et feltsykehus utenfor Stockholm ta imot de første intensivpasientene.

Russland forlenger tiltak

I Russland var det fram til torsdag 3.548 bekreftede smittetilfeller og 30 dødsfall. Flesteparten av smittetilfellene er registrert i Moskva. Det antas at det er store mørketall, og torsdag besluttet president Vladimir Putin å forlenge ordren om at folk må bli hjemme fra jobb til 30. april for å begrense spredningen av koronaviruset.

Tiltaket som opprinnelig var varslet å vare ut uken, innebærer imidlertid at de får full lønn selv om de ikke arbeider.

Begrunnelsen for forlengelsen er at tiltakene som er innført i hovedstaden Moskva, ikke har vist resultater.

– Skyter og banker opp folk

I Afrika er det så langt meldt inn 6.200 smittetilfeller og 230 dødsfall til Verdens helseorganisasjon som følge av koronaviruset. I Uganda, der det er 44 bekreftede smittetilfeller, har sikkerhetsstyrker både skutt og banket opp folk for å håndheve portforbudet og andre restriksjoner, ifølge Human Rights Watch-gransker Oryem Nyeko.

Også i Kenya og Sør-Afrika har sikkerhetsstyrker blitt anklaget for å ty til vold for å tvinge gjennom restriksjoner.

Ny bekymring

Verdens land forsøker å kare til seg beskyttelsesutstyr mot koronaviruset. Nylig snappet USA opp et lass med masker som Frankrike hadde bestilt.

I Europa advarer Den europeiske universitetssykehusalliansen mot snarlig medisinmangel for koronapasienter dersom land ikke samarbeider om å sikre forsyningene. Behovet er akutt for respiratorer, verneutstyr og medisiner som er nødvendige for intensivbehandling, ifølge alliansen.

En ny studie fra Singapore viser at 10 prosent av nye infeksjoner kan skyldes smitte fra symptomfrie mennesker. Studien gjør at USA nå vurderer det slik at praktisk talt hvem som helst kan være smittebærer.

– Hvordan slutter dette? Folk vil ha svar. Jeg vil ha svar. Svaret er at ingen vet sikkert, sier New Yorks guvernør Andrew Cuomo.

President Donald Trump har erkjent at regjeringens lagre er nesten tomme for beskyttelsesutstyr som er ment for leger og sykepleiere. Onsdag sa han at de neste dagene kommer til å bli «forferdelige».