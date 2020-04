Sentralbanken i Danmark spår stor økonomisk nedtur

utenriks

Danmark har et godt utgangspunkt for å kunne hente seg inn igjen etter at smittespredningen bremser og tiltakene gradvis oppheves, opplyser Danmarks Nationalbank i en pressemelding.

– Men det kommer til å gjøre vondt før vi kommer oss dit, sier sentralbanksjef Lars Rohde.

Det beste scenarioet tar utgangspunkt i at restriksjonene gradvis oppheves fra etter påske og fram til juni. Dersom Danmark og andre land henter seg raskt inn igjen, vil den økonomiske nedturen bli på 3 prosent.

Det verste scenarioet tar utgangspunkt i at restriksjonene vedvarer mot slutten av juni og gradvis lempes på fram mot nyttår. Da vil økonomien skrumpe med 10 prosent.

Nationalbanken støtter opp om de økonomiske hjelpepakkene til næringslivet.

– Det reduserer risikoen for at det midlertidige fallet i den økonomiske aktiviteten utvikler seg til et langvarig og kraftig tilbakeslag, skriver Nationalbanken i analysen.

