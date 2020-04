utenriks

Mer enn 30 andre stater, inkludert store stater som New York, Illinois og California, innførte lignende tiltak for over en uke siden. Trump og hans rådgivere har sagt at amerikanere må belage seg på å bil hjemme ut april måned.

USAs generalkirurg Jerome Adams sa tidligere onsdag at han ville si til guvernøren at de føderale retningslinjene om sosial distanse bør anses som en «nasjonal bli hjemme-ordre».

