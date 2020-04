FNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien

utenriks

Planen er å holde møtet i 2021, men en dato er ennå ikke satt. Det er Storbritannia som i samarbeid med Italia står som arrangører.

Beslutningen om en utsettelse er tatt av COP-byrået under FNs klimakonvensjon (UNFCCC), heter det i en pressemelding lagt ut på konferansens hjemmesider.

– Verden står overfor en global utfordring uten sidestykke og verdens land gjør rett i å fokusere på å bekjempe covid-19, skriver den britiske parlamentarikeren og COP26-presidenten Alok Sharma på Twitter.

Møtet skulle ha funnet sted i Glasgow fra 9. til 20. november i år.

Climate Action Network (CAN), som representerer over 1.300 NGOer i mer enn 120 land, viser forståelse for beslutningen. I en uttalelse fra CAN heter det at verdens myndigheter nå må bruke kreftene på å håndtere pandemien, og prioritere helse, sikkerhet og jobb for befolkningen.

Budskapet fra Greenpeace er det samme. Men organisasjonen mener at utsettelsen ikke bør påvirke EUs klimaforpliktelser om å heve klimamålet for 2030 før utgangen av året. Greenpeace mener også at verden må utnytte situasjonen og sikre en grønn og rettferdig måte å håndtere både viruskrisen og klimasaken på.

