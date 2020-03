FN: – Den mest utfordrende krisen siden andre verdenskrig

utenriks

– Pandemien vil forårsake en resesjon som ikke har noen paralleller i tidligere historie, advarte generalsekretæren.

Det er også en risiko for at kombinasjonen mellom sykdommen og dens økonomiske påvirkning vil bidra til «økt ustabilitet, økt uro og økt konflikt», sa Guterres under lanseringen av en rapport om de samfunnsøkonomiske virkningene av covid-19.

Han ba om en mye sterkere og mer effektiv global respons mot viruset og mot de sosiale og økonomiske ødeleggelsene koronaepidemien forårsaker.

(©NTB)