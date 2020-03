utenriks

På et møte mandag bestemte den svenske regjeringen seg for å innføre et forbud mot besøk på alle landets aldershjem, sier miljø- og klimaminister Isabella Lövin, som representerer Miljøpartiet.

– Regjeringen har tidligere kommet med en sterk anbefaling mot å besøke aldershjem, og flere kommuner har innført besøksforbud. Regjeringen ser et behov for samstemthet, sier Lövin.

(©NTB)