Børsfall i Europa mandag formiddag

utenriks

Flere av børsene steg umiddelbart etter åpningen, før de deretter begynte å falle.

Litt etter klokken 10 hadde aksjemarkedet i Frankfurt gått ned 0,9 prosent. Både i London og Oslo var nedgangen på omtrent 1,9 prosent.

Et voldsomt fall i oljeprisen bidro til nedgangen i det norske aksjemarkedet. Nordsjøolje ble mandag formiddag omsatt for under 23 dollar fatet.

Krisepakker

De ekstreme tiltakene som mange land har innført mot koronaviruset, har forårsaket et kraftig fall i etterspørselen etter olje. I tillegg er tilbudssiden styrket siden Opec og Russland ikke er blitt enige om noen ny avtale om produksjonskutt.

På børsene var forrige uke preget av historiske statlige redningspakker vedtatt både i USA og andre land for å håndtere de økonomiske konsekvensene av tiltakene mot pandemien. Oppgangen til Dow Jones-indeksen var den kraftigste i løpet av én uke siden 1938.

Kraftig oppgang i Sydney

Men mandag ser det igjen ut til at investorenes oppmerksomhet er flyttet tilbake til spredningen av koronaviruset. Børsen i Tokyo falt 1,6 prosent, og pilene pekte nedover også i andre asiatiske aksjemarkeder.

I Australia var imidlertid utviklingen en helt annen. Sydney-børsen hadde sin beste dag noensinne, og indeksen ASX 200 steg 7,0 prosent. Bakgrunnen for oppgangen var en ny økonomisk krisepakke fra den australske regjeringen.

I tillegg har økningen i antall bekreftede koronasmittede i Australia gått langsommere de siste dagene.

