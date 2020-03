Trump nekter å betale for sikkerheten til Harry og Meghan

utenriks

«Jeg er en god venn og beundrer av dronningen og Storbritannia. Det ble rapportert om at Harry og Meghan, som forlot kongeriket, ville bo permanent i Canada. Nå har de forlatt Canada til fordel for USA, men USA vil ikke betale for deres sikkerhet. De må betale!", skriver den tvitreglade presidenten etter at det ble kjent at paret flytter fra Canada til Los Angeles.

Prins Harry og hertuginne Meghan hadde 9. mars sin siste opptreden som framtredende medlemmer av det britiske kongehuset.

Fra og med 31. mars blir de bare Harry og Meghan.

