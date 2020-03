Svenske kystkommuner ønsker hytteforbud

utenriks

– Vi klarer det ikke. Vi klarer ikke engang ti til nå, sier rådmann Catharina Bråkenhielm i Orust kommune nord for Göteborg til P4 Väst.

Ordføreren i Sotenäs, Mats Abrahamsson, sier til Expressen at hovedproblemet er at en del av dem som kommer, vil belaste hjemmetjenesten og andre kommunale tilbud.

– Kommer det for mye folk, vil vi få det fryktelig vanskelig med å klare den oppgaven, sier han.

Han tar til orde for at svenske myndigheter ser til Norge og innfører et lignende hytteforbud inntil videre, ifølge ABC Nyheter.

