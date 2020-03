Pelosi: Trumps benektelse av korona koster liv

utenriks

– Det at han i begynnelsen benektet det, var dødelig, sa Pelosi søndag til CNN. Dødstallet fra koronaviruset i USA har nå steget til over 2.200, en dobling på bare tre dager.

Pelosi uttrykte skarp kritikk mot Trumps idé om å gjenåpne USAs økonomi fra 12. april siden viruset fortsatt sprer seg stadig raskere, og mange episentre kan være uoppdaget på grunn av mangelfull testing.

Hun anklaget Trump for å ha gjort altfor lite de første ukene og kritiserte ham blant annet for ikke å ha gitt ordre om produksjon av smittevernutstyr før for en uke siden.

