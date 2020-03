Kina frykter bølge av koronasmitte fra utlandet

utenriks

– Kina har registrert totalt 693 smittetilfeller fra utlandet, noe som innebærer at risikoen for en ny runde infeksjoner er relativt stor, sier talsmann Mi Feng i landets nasjonale helsekommisjon.

Bare den siste uka er det kommet 313 smittede fra utlandet, mens det samtidig kun er registrert seks nye smittetilfeller innenlands, melder nyhetsbyrået Reuters. De fleste er kinesere som kommer hjem igjen.

Lørdag ble det meldt om 45 nye smittede i hele landet. Alle unntatt én var reisende fra utlandet.

Ett fly i uka

For å beskytte landet mot en ny bølge av smittede fra utlandet, reduserte myndighetene fra søndag antall flygninger til bare ett fly per uke fra hvert land, med bare 75 prosent av setene opptatt.

I tillegg ble landet stengt for de aller fleste utlendinger, selv for dem som har oppholdstillatelse i Kina. De som får komme, må i 14 dagers karantene. Bare diplomater og enkelte andre grupper er unntatt fra forbudet.

I Hubei-provinsen, der epidemien startet, er det de siste fire dagene ikke registrert ett eneste tilfelle av koronasmitte, og de strenge restriksjonene er i ferd med å mykes opp.

Hele 50 millioner mennesker har nærmest vært sperret inne i sine leiligheter i provinsen siden nedstengningen ble iverksatt i slutten av januar.

Hjem etter ti uker

I Wuhan, provinsens største by, der de første tilfellene ble oppdaget i desember, kom de første togene og bussene til byen lørdag etter at forbudet mot å reise inn i byen ble opphevet.

Det har utløst en bølge av Wuhan-innbyggere som vil hjem etter å ha vært strandet andre steder i de ti ukene byen har vært lukket mot omverdenen. Bare lørdag kom 60.000 mennesker på 260 tog til byen.

Mange hadde ansiktsmasker, hansker og beskyttelsesdrakter på seg da de gikk av togene, og alle må registreres og vise fram en grønn kode på mobilen sin som bevis på at de er friske, før de får forlate stasjonsområdet.

Myndighetene er spesielt oppmerksom på dem som kommer fra utlandet. De blir henvist til et eget område der de blir sjekket og registrert.

Flere av de store internasjonale hotellene i byen sier de ikke tar imot utenlandske gjester, selv de som har bodd lenge i Kina. På et av hotellene må utenlandske gjester bevise at de har vært 14 dager i karantene, selv om de har bodd i Kina siden før epidemien.

Fortsatt folketomt

Søndag var fortsatt Wuhans gater og T-baner relativt folketomme. T-banen varsler at de vil holde kapasiteten på hver enkelt vogn på bare 30 prosent inntil videre, mens myndighetene sier at flere kjøpesentre skal åpne igjen mandag.

I tillegg til frykten for smittede fra utlandet er det en viss bekymring for at smittede som ikke har symptomer, igjen skal være ute.

Men landets fremste helsetopp, Zhong Nanshan, tonet søndag ned den risikoen og sa at slike pasienter som regel blir funnet ved å spore kontaktene som bekreftet smittede har hatt.

