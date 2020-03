Houthi-opprørerne påtar seg ansvar for angrep mot Saudi-Arabia

utenriks

En talsmann for opprørerne, Yahya Sare, sier søndag at gruppa hadde gjennomført en større operasjon med droner og missiler mot sensitive mål i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh.

Han sa at houthiene også traff økonomiske og militære mål på saudiarabisk territorium langs grensa til Jemen.

Tidligere lørdag opplyste Saudi-Arabia at flyvåpenet hadde avskåret og skutt ned to missiler som var på vei mot Riyadh og Jizan ved grensa.

To personer i Riyadh ble skadd av splinter fra missilene, ifølge en talsmann for landets sivilforsvar.

Angrepet var det andre houthiene har meldt om denne uka. Fredag avskar flyvåpenet flere droner som siktet seg inn mot byer i det sørvestlige Saudi-Arabia.

På sosiale medier meldte flere øyenvitner lørdag at de hørte kraftige smell eller eksplosjoner luftvernforsvaret avskar raketter som kom inn over Riyadh og Jizan på et tidspunkt da det var innført portforbud på grunn av koronaviruset.

