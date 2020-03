utenriks

Krisebevilgningen har en prislapp på cirka 2.200 milliarder dollar og skal demme opp for konsekvensene som koronapandemien påfører amerikansk næringsliv og amerikanske arbeidstakere og familier.

En stor sum skal også gå til å styrke det amerikanske helsevesenet.

Prislappen på krisetiltakene er historisk høy – høyere enn under finanskrisen i 2009. Beløpet tilsvarer cirka 23.000 milliarder kroner, godt over to norske oljefond.

(©NTB)