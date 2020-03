Kriminaliteten stuper i Italia

utenriks

Karantene, bevegelsesrestriksjoner og lav aktivitet har gitt tydelige utslag på statistikken, melder det italienske innenriksministeriet.

I perioden fra 1. til 22. mars har antallet lovbrudd gått ned med 64 prosent sammenlignet med i fjor.

Seksuelle overgrep har sunket med 70 prosent og forbrytelser knyttet til prostitusjon med hele 77 prosent.

Like stor er ikke nedgangen for tilfeller av vold i hjemmet – her ligger den bare på 43 prosent. Kurven går heller ikke like bratt nedover når det gjelder i tyverier fra landets apotek.

(©NTB)