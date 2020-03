Flere følger FNs oppfordring om våpenhvile under pandemien

utenriks

Ifølge FN er det spesielt opprørsgrupper i Kamerun og på Filippinene som har stilt seg positive til FN-appellen.

Mandag anmodet FNs generalsekretær António Guterres om en stans i krigshandlinger over hele verden for å beskytte sivile som nå risikerer å bli rammet av covid-19 i land der helsevesenet har brutt totalt sammen på grunn av krig.

Land som Syria og Jemen er foreløpig spart for store smitteutbrudd, men hjelpearbeidere frykter massedød hvis koronaviruset får spre seg i områder der det verken finnes rent vann eller helsetilbud.

I Kamerun har to hovedsakelig engelskspråklige separatistgrupper kjempet mot regjeringsstyrker i tre år. Over 3.000 mennesker er drept, mange av dem sivile. Landet har også en stor fransktalende befolkning.

Ifølge FN har også kommunistene på Filippinene, som i flere tiår har kjempet for å styrte regjeringen, reagert positivt. Tirsdag kunngjorde de en midlertidig våpenhvile.

– Generalsekretæren håper også at dette vil tjene som et eksempel over hele verden for å bringe våpnene til taushet, og for at vi kommer sammen i det vi står overfor den globale trusselen covid-19, sier Guterres' talsmann Stephane Dujarric.

(©NTB)