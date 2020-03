EU-lederne vil ha krisetiltak på bordet innen to uker

utenriks

Oppfordringen til finansministrene er en del av en uttalelse som EU-lederne ble enige om på videokonferansen torsdag kveld.

Møtet var sterkt preget av at Italia og Spania – begge hardt rammet av pandemien – krevde langt større innsats fra EU-land lenger nord enn den de har kommet med til nå.

– Italia nektet

Tidligere på kvelden ble det meldt at Italias statsminister Giuseppe Conte nektet å være med på en felles uttalelse om krisen.

Han krevde at EU måtte komme med «nyskapende finansverktøy tilpasset en krig», melder det italienske nyhetsbyrået AGI.

Ifølge kilder ved Contes kontor ba han de andre EU-landene om å finne mer passende tiltak innen ti dager.

– Fortidens verktøy

Italia er det landet i Europa som er aller hardest rammet av virusutbruddet, med over 80.000 smittede og over 8.000 døde. I Spania er det registrert over 56.000 smittede og over 4.000 døde.

– Vi skylder våre borgere en kraftig og passende respons. Hvordan kan noen tro at verktøyene som man kom med i fortiden, passer for dette symmetriske sjokket som har så ødeleggende konsekvenser, sier kilder ved Contes kontor.

Italia har til nå opplevd å få lite hjelp fra andre EU-land i en situasjon der alle landene synes å ha vært mest opptatt av å sikre seg selv mot et stort utbrudd.

– Trengs massiv innsats

Tidligere på dagen uttalte EUs to øverste ledere at unionen vil ha en massiv innsats for å stanse koronapandemien.

– Verden må komme med en rask, massiv og samordnet innsats, både helsemessig og økonomisk, i forbindelse med pandemien, het det i uttalelsen fra EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og EU-president Charles Michel.

Uttalelsen kom etter et møte med G20-lederne som ble holdt før EU-lederne samlet seg til et digitalt krisemøte.

(©NTB)