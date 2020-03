Børsfall fra start i Europa

utenriks

I London gikk FTSE 100-indeksen ned 2,5 prosent. På kontinentet falt både CAC 40 i Paris og DAX-indeksen i Frankfurt med 2,3 prosent. Nedgangen i Milano var på 2 prosent, mens den var 2,4 prosent i Madrid.

Også Oslo Børs åpnet med røde tall og en nedtur på 2 prosent.

Den svake starten kommer etter to dager med markant oppgang etter at det er lansert store krisepakker for å motvirke de økonomiske konsekvensene av covid-19-pandemien.

I Asia var børsdagen noe blandet. Nikkei-indeksen gikk ned 4,5 prosent etter å ha steget 18 prosent fra mandag til onsdag. Den bredere Topix-indeksen falt med 1,8 prosent. I Hongkong endte Hang Seng ned med mer moderate 0,7 prosent, mens Shanghai falt 0,6 prosent.

Jakarta-børsen gikk på sin side opp over 10 prosent på en dag da markedet tok igjen for oppgangen resten av Asia opplevde dagen før – som var en fridag i Indonesia. Børsen i Manila gikk opp 8 prosent, mens veksten ble halvparten så stor i Mumbai – 4 prosent.

Også Wellington på New Zealand opplevde også en opptur på 4 prosent, mens Sydney-børsen steg med drøyt to prosent.

(©NTB)