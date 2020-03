Spania ber om hjelp fra Nato for å takle koronakrisen

utenriks

Det spanske forsvaret ba tirsdag forsvarsalliansen om humanitær hjelp i kampen mot koronaviruset.

Nato har bekreftet at de har mottatt en forespørsel om internasjonal hjelp for å stanse spredningen av viruset både i militæret og den sivile befolkningen.

Spania ber blant annet om 450.000 pustemasker, 500.000 pakker med testutstyr og 1,5 millioner munnbind.

Ingen bedring

Fra mandag til tirsdag krevde viruset ytterligere 514 liv.

Antall smittede nærmer seg nå 40.000, og det er ingenting som tyder på at smitteutbredelsen vil avta til tross for at landet innførte portforbud og andre strenge restriksjoner 14. mars.

Spanske myndigheter har den siste tiden også trappet opp testingen, noe som har ført til at flere smittetilfeller blir registrert. Det gjenstår å se om nedstengningen av landet har hatt ønsket effekt, ifølge helsedepartementet i Madrid.

– Dette er en veldig vanskelig uke fordi vi er i de første stadiene når det gjelder å bekjempe viruset, en fase der vi nærmer oss toppen av epidemien, sa helseminister Salvador Illa på en TV-sendt pressekonferanse tirsdag.

Vil forlenge unntakstilstand

Regjeringen forsøker nå å få nasjonalforsamlingens støtte til å forlenge unntakstilstanden i ytterligere to uker, fram til 11. april, som er dagen før påske.

– Vi er klar over hvor vanskelig det er å forlenge denne situasjonen, men det er helt nødvendig at vi fortsetter å kjempe mot viruset for å kunne vinne denne kampen, sier regjeringens talskvinne Maria Jesus Montero.

Blant dem som har testet positivt for viruset, er 5.400 helsearbeidere. Det utgjør 12 prosent av alle som er smittet.

Aller verst rammet er Madrid, der over halvparten av dødsfallene er registrert.

(©NTB)