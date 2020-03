Masseutflukt fra Hubei etter at provinsen ble åpnet

utenriks

Provinsen, der storbyen Wuhan ligger og som har vært sentrum for utbruddet i Kina, har vært underlagt strenge restriksjoner. Wuhan er fortsatt en stengt by, men enkelte veier inn til byen er åpne. For resten av provinsen er restriksjonene opphevet.

Etter to måneder i kollektiv karantene kan dermed folk igjen reise – så lenge de er friske – og mange benytter anledningen til å se igjen familie. På stasjonen i byen Macheng var det lange køer av folk med kofferter mens vakter styrte folkemengden og høyttaleranlegget delte informasjon om kommende avganger.

– Jeg har holdt meg inne i Hubei i to måneder, sier en arbeider som har tenkt seg til hjemprovinsen Zhejiang lenger øst.

Men noen reiser også til provinsen der den globale pandemien hadde sitt utspring. En av dem er læreren Guo Wei. Hun er opprinnelig fra Hubei, men jobber i hovedstaden Beijing.

– Dette er min første mulighet til å komme tilbake siden dette startet. Det har vært altfor vanskelig, sier hun idet hun går av toget.

Nasjonale myndigheter stengte Hubei helt i januar, men restriksjonene på folks dagligliv har gradvis blitt lettet, etter hvert som smittetallene gikk ned.

