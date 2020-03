Jordskjelv på 7,5 utenfor Russland

utenriks

Jordskjelvet ble meldt litt over klokka 4 natt til onsdag fra flere kilder. Ifølge amerikanske US Geological Survey (USGS) hadde skjelvet en styrke på 7,5 og skjedde på 59 kilometers dybde og 219 kilometer sør-sørøst i havet for byen Severo-Kurils på en av de nordligste øyene i øygruppen.

Varselsentralen for tsunamier i Stillehavet, The Pacific tsunami Warning Center, utstedte et foreløpig varsel om at farlige tsunamier kan oppstå innen 1.000 kilometer fra episenteret

Den japanske storbyen Sapporo befinner seg om lag 1.400 kilometer fra episenteret til skjelvet.

