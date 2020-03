Fortsatt oppgang på Europa-børsene

utenriks

FTSE 100-indeksen i London og CAC 40-indeksen i Paris var opp henholdsvis 4,4 og 4,5 prosent. Frankfurt-børsen hadde også oppgang med 1,8 prosent på DAX 30-indeksen.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 1,6 prosent til 682,47 poeng.

I løpet av det siste døgnet har det vært svært kraftige børshopp over store deler av verden. Hovedårsaken er at det nærmer seg et vedtak i USA om en stor krisepakke for å håndtere de økonomiske skadevirkningene av tiltakene mot koronapandemien.

I Tokyo steg børsen onsdag 8 prosent. Oppgangen både i USA og Tyskland dagen før var på rundt 11 prosent.

