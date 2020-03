Finland isolerer hovedstaden fra resten av landet

utenriks

Det bor nærmere 1,7 millioner mennesker i regionen Nyland, som på finsk heter Uusimaa.

Marins beskjed kom på en pressekonferanse onsdag kveld, og formålet er å dempe spredningen av koronaviruset. Regionen Nyland, der blant annet Helsingfors inngår, er hardest rammet av covid-19.

Regjeringen er enig om at det er nødvendig å begrense folks bevegelsesfrihet og stenger trafikken til og fra regionen fram til 19. april, ifølge SVT. Tiltaket trer i kraft førstkommende fredag.

Hittil er nesten 900 tilfeller av koronasmitte påvist i Finland, mens 3 dødsfall er bekreftet.

Ingen hytteturer

Myndighetene kommer til å gi visse unntak fra reiseforbudet inn og ut av Nyland, men hytteturer er ikke en god nok grunn, understreker regjeringen.

Derimot vil det kunne gis dispensasjon for personer som skal utføre viktig arbeid, som skal ha nødvendig kontakt med barn eller som mister en nær slektning.

Restriksjonene gjelder ikke reiser internt i regionen. Likevel ber regjeringen alle om å gjøre alt de kan for å unngå alle unødvendige reiser

De nye reglene skal håndheves av politiet, som også kan be om hjelp fra finske grensevakter og forsvaret.

Godstrafikk med lastebiler kommer til å fortsette som før, mens det innføres restriksjoner på tog- og busstrafikk.

Frykter overbelastning

Restriksjonene innføres etter at det er gjort beregninger som tyder på at opptil 5.000 mennesker vil kunne komme til å trenge intensivbehandling under virusutbruddet i Finland.

Isoleringen av Nyland er både et forsøk på å hindre at det blir for stort press på intensivplassene i regionen, og det skal også skjerme helsevesenet i andre regioner, som risikerer å bli overbelastet hvis smitten sprer seg.

Tirsdag kunngjorde regjeringen at restauranter, kafeer og nattklubber må holde stengt. Forbudet har ikke juridisk kraft riktig ennå, men Marin oppfordrer likevel alle til å stenge med det samme.

Kafeer og restauranter vil kun ha mulighet til å selge take-away.

