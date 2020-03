USA kutter støtte til Afghanistan etter mislykket møte

utenriks

Utenriksminister Mike Pompeo kom mandag på et uanmeldt besøk til Afghanistans hovedstad Kabul hvor han møtte Afghanistans president Ashraf Ghani og hans erkerival, tidligere regjeringssjef Abdullah Abdullah. De krangler om hvem som vant presidentvalget i september i fjor, og landet står derfor uten en fungerende regjering.

Nå står hele fredsavtalen mellom USA og Taliban i fare.

Kranglingen mellom de to rivalene er årsaken til at Pompeo tok i bruk sterke ord. Han varslet at USA vil kutte i støtten til landet, og at det vil bli ytterligere kutt på alle former for samarbeid framover.

Dypt skuffet

I en uvanlig tøff uttalelse kritiserte Pompeo de to mennene for ikke å være i stand til å samarbeide og at de derfor truet hele fredsavtalen som kan avslutte USAs lengstgående konflikt.

– USA beklager dypt at den afghanske presidenten Ashraf Ghani og tidligere regjeringssjef Abdullah Abdullah har informert sekretær Pompeo om at de ikke har vært i stand til å bli enige om en regjering som kan møte utfordringene med styresett, fred og sikkerhet og sørge for helse og velferd for afghanske borgere, sa Pompeo etter møtet.

Pompeo sa videre at han var skuffet over begge mennenes oppførsel og la til at den skadd forholdet mellom USA og Afghanistan, samt at den vanærer innsatsen til afghanere, amerikanere og de øvrige partene som har ofret liv og verdier i et forsøk på å forme en ny framtid for landet.

Snakket med Taliban

Pompeo fløy rett til Qatar etter besøket i Kabul. Aldri tidligere er det holdt samtaler mellom USA og Taliban på et så høyt nivå.

Møtene mellom Pompeo og tre ledere i den afghanske opprørsbevegelsen ble holdt bak lukkede dører på den qatarske flybasen al-Udeid. Blant dem var mulla Baradar, Talibans forhandlingsleder som tidligere satt fengslet, opplyser det amerikanske utenriksdepartementets talsperson Morgan Ortagus mandag kveld.

– Han vil presse dem til å overholde avtalen som ble signert forrige måned, sier Ortagus.

Tilbaketrekning

Ashraf Ghani ble tatt i ed for en ny periode 9. mars, men Abdullah bestrider resultatet og har utropt seg selv til president.

Den amerikanske utenriksministeren forsøkte å få de to til å slutte opp om avtalen USA inngikk med Taliban i februar, men forlot Kabul uten at det ble meldt om noe gjennombrudd.

Avtalen med Taliban åpner for amerikansk tilbaketrekning fra landet og direkte forhandlinger om en fredsavtale mellom opprørerne og regjeringen i Kabul.

Oslo-forhandlinger

Forhandlingene skulle etter planen ha startet i Oslo 10. mars, men Ghani har til nå nektet å gå med på Talibans krav om fangeutveksling, som er ett av punktene i avtalen mellom opprørerne og USA.

Taliban krever at 5.000 fanger må løslates før de vil sette seg ved forhandlingsbordet, og tilbyr selv å løslate 1.000 fanger.

Ghani skal ha tilbudt seg å løslate 1.500 fanger mot løfte om at de ikke tar til våpen igjen, samt å løslate de resterende 3.500 når forhandlingene er i gang. Dette har Taliban avvist.

