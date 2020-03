Trump lovet å heve restriksjonene i USA

utenriks

Under sin daglige pressekonferanse mandag sa Trump at han så fram til å lette på restriksjonene som har ført til en dramatisk nedstengning av store deler av den amerikanske økonomien.

– Amerika vil snart igjen være åpent for forretninger, sa Trump og la til at økonomien vil være tilbake i normalt gjenge raskere enn «tre til fire måneder».

Presidenten antydet at han vil lette på de innførte restriksjonene om redusert sosial kontakt når den opprinnelige perioden på 15 dager løper ut. Dette vil i så fall være i strid med rådene fra flere helsetopper i USA og samtidig med at millionbyen New York opplever en alarmerende stigning i antall smittetilfeller

Tirsdag skriver også avisen Wall Street Journal at de største flyselskapene i USA legger planer for å frivillig innstille nesten all innenriks flytrafikk. Allerede nå, på grunn av svært få internasjonale avganger og fordi 80 millioner mennesker over hele USA er omfattet av lokale portforbud, har flytrafikken blitt redusert med 80 prosent siden samme tid i fjor. Ytterligere kutt kan bli innført rett og slett fordi færre reiser og fordi mange av landets flygeledere er rammet av koronasmitte.

Mandag var 560 personer døde på grunn av koronavirus i hele USA og minst 43.963 bekreftet syke, ifølge Johns Hopkins University som samler de globale tallene. Ni amerikanske delstater har bedt alle om å holde seg hjemme og minst fire andre har lagt ned forbud for alle mot å gå på jobb med mindre det dreier seg virksomhet av kritisk nødvendighet for samfunnet.

(©NTB)