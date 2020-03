Håp om krisepakke sendte Dow Jones opp over 11 prosent

utenriks

Den toneangivende indeksen på USA-børsene la på seg 2.000 poeng i løpet av tirsdagen, og aldri noensinne har Dow steget så mye på én dag.

Den bredt sammensatte S&P 500-indeksen steg 9,4 prosent opp, mens den teknologitunge Nasdaq-indeksen økte 8,1 prosent sammenlignet med mandagens sluttnotering.

Totalt sett var det den beste dagen på Wall Street på ti år, ifølge Financial Times.

Oppturen i USA kom etter betydelig børsoppgang først i Asia og deretter Europa. På Oslo Børs endte hovedindeksen opp over 5 prosent.

Den kraftige oppgangen på tampen av tirsdagens handel i New York tilskrives økte forventninger om at republikanerne og demokratene i Senatet omsider er i ferd med å lande en gigantisk pakke med økonomiske stimuleringstiltak.

Tross rekordene på Wall Street, der nesten en måned med tilnærmet uavbrutt aksjesalg nå ble avløst av storoppkjøp, tør ikke investorene antyde at markedene har nådd noen bunn. Oppturer tilnærmet så stor som denne har blitt avbrutt flere ganger de siste ukene, og ingen varte mer enn en dag.

Mens børsfesten pågikk i New York, ble nordsjøolje omsatt for rundt 27 dollar fatet, en nedgang på over 1,5 dollar fra tidligere tirsdag.

