Åtte medlemmer av nynazistisk gruppe dømt til fengsel i Tyskland

Mennene ble kjent skyldige i å ha vært medlemmer av en terrororganisasjon. Den mildeste dommen var på to års fengsel, mens mannen som ble utpekt som gruppas grunnlegger og leder, fikk fem og et halvt år bak murene.

De dømte er i alderen 22 til 32 år.

De er alle anklaget for å ha forsøkt å styrte den tyske staten ved å planlegge voldelige angrep mot utlendinger, politikere og journalister. Planen skal ha vært å innlede en revolusjon med en «symbolsk handling» i Berlin i oktober 2018.

Men de kom ikke så langt ettersom de ble pågrepet etter opptøyene i byen Chemnitz i september samme år, der flere utlendinger ble angrepet og banket opp.

Den nynazistiske gruppen ble dannet bare noen dager tidligere i forbindelse med demonstrasjonene som brøt ut etter at en 35 år gammel tysk mann ble drept under et masseslagsmål med to unge asylsøkere.

