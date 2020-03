Nye dødstall i Italia gir ørlite håp om at toppen kan være nådd

utenriks

For andre dag på rad rapporterer italienske myndigheter om tall som antyder at spredningen av koronaviruset avtar i landet, både når det gjelder dødstall og antall smittede. Men helsemyndighetene sier det må gå enda noen dager før de vet om det virkelig begynner å gå rette veien.

Antall smittetilfeller steg det siste døgnet med 8 prosent til 63.927 tilfeller – 4.789 tilfeller flere enn søndag. Det er 700 færre enn økningen mellom lørdag og søndag.

Til sammen 7.432 pasienter er friskmeldt, en økning på over 400 det siste døgnet. Antallet pasienter i intensivbehandling økte med 6,5 prosent til 3.204.

Totalt har 6.077 koronasmittede mistet livet i Italia, ifølge myndighetenes oversikt.

Utbruddet i Italia er det største etter Kina, samtidig som landet ligger helt på topp når det gjelder antall dødsfall.

En av landets helsetopper, Silvio Brusaferro, mener det er for tidlig å være optimistisk. Han mener at forbedringen som ble registrert mandag, skyldes tiltak som ble iverksatt i begynnelsen av mars, ikke de siste dagene.

– Vi trenger flere påfølgende resultater for å bekrefte trenden, for å bli mer sikre på at situasjonen blir bedre, sier han.

(©NTB)