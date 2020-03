Ingen enighet om krisepakke i USA

utenriks

Senatet er sterkt splittet med republikanerne på den ene siden og demokratene på den andre. Nå fører den sterke splittelsen til store problemer med å få vedtatt en økonomisk krisepakke som skal holde amerikansk økonomi gående under koronapandemien.

Søndag nektet demokratene å støtte et forslag utarbeidet av republikanerne, og det samme skjedde mandag.

Bevilgningen skal både gi støtte til selskaper som risikerer å gå over ende som følge av koronapandemien, og gi utbetalinger til personer som plutselig står uten arbeid, men de to fløyene er sterkt uenige i profilen på redningspakken.

Alternativt forslag

Demokraten Nancy Pelosi, som er speaker i Representantenes hus, sa mandag at demokratene kommer til å legge fram sitt eget forslag. Hun kritiserer samtidig republikanerne for å sette selskapene først, ikke arbeidere og amerikanske familier.

Ifølge demokratene kommer planen til å pumpe hundrevis av milliarder dollar inn i amerikanske selskaper uten at det stilles betingelser om at selskapene beholder de ansatte.

De er også kritiske til at selskapene vil kunne bruke skattebetalernes penger til å kjøpe tilbake aksjer eller øke toppledelsens lønninger.

Vil ha mer til helsevesenet

Demokratene kritiserer også forslaget for å gi for lite til de som blir stående uten jobb, samt for ikke å gi nok til helsevesenet, som de mener er i kritisk mangel på utstyr og ute av stand til å håndtere pandemien. De mener sykehusene må få viktige forsyninger av både ansiktsmasker, hansker, samt flere respiratorer og plasser til intensivpasienter.

Til tross for stor uenighet insisterte demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, mandag på at forhandlingene fortsetter, også med finansminister Steven Mnuchin, og at partene nærmer seg et levedyktig kompromiss.

– Vi er veldig nær ved å inngå en avtale. Veldig nær. Og målet vårt er å komme fram til en avtale i dag, sa Schumer.

Men det var før avstemningen som endte med at forslaget ikke fikk det nødvendige flertall. I stedet ble det 47 stemmer for og 47 stemmer mot, slik det ble søndag. Det trengs 60 stemmer for å få forslaget gjennom.

Over 42.000 mennesker har testet positivt for koronaviruset i USA, mens det er registrert 520 dødsfall, ifølge worldometers oversikt.

