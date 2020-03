utenriks

Myndighetene i Dubai kunngjorde mandag at all passasjertrafikk vil bli innstilt i to uker. Forbudet gjelder alle ankomster, men også passasjerer som bare kommer til Dubai i transitt.

Tiltaket blir gjort for å begrense antall koronasmittede og for å flate ut kurven for antall smittede, melder landets statlige nyhetsbyrå WAM.

Beslutningen vil bli iverksatt i løpet av de neste 48 timene, melder byrået.

(©NTB)