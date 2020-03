To koronatilfeller bekreftet i Gaza

utenriks

Det palestinske helsedepartementet bekreftet søndag at to personer er smittet. De to hadde returnert til Gaza etter et besøk i Pakistan og ble plassert i karantene på den egyptiske grensen.

Om lag 2 millioner palestinere bor i den tett befolkede enklaven Gaza. Myndighetene har innført omfattende restriksjoner for å forsøke å begrense smitte.

Søndag kveld ble palestinerne ilagt portforbud, bortsett fra turer til helsefasiliteter, apotek, banker, bakerier og matvarebutikker.

Det er også strengt forbudt for palestinske arbeidere å ta seg inn på Vestbredden, ifølge statsminister Mohammad Shtayyeh.

Også israelere er ilagt portforbud fra og med søndag kveld. Det er laget en unntaksliste på 13 punkter, som inkluderer dem som har jobber som er vitale for samfunnet, turer for å handle mat, søke legehjelp og delta i demonstrasjoner. Sportslig aktivitet utendørs er også tillatt, men bare i par.

