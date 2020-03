Spekulasjonene i full gang om hvilken kvinne Biden vil ha som visepresidentkandidat

utenriks

Den tidligere visepresidenten vant alle tirsdagens tre primærvalg og har en ledelse som gjør det omtrent umulig for Bernie Sanders å ta ham igjen før Demokratenes landsmøte i juli.

Biden har gitt få indikasjoner på hvem han vil velge annet enn at han vil velge en som er «kvalifisert til å bli president i morgen». Det etterlater en lang liste over potensielle kandidater.

Hvilken visepresidentkandidat han velger, kan styrke Bidens popularitet hos velgergrupper som kan bli avgjørende ved presidentvalget, som latinos og velgerne i vippestatene i Midtvesten.

Det er ventet at Biden-teamet ikke formelt vil starte med å utpeke visepresidentkandidater før i begynnelsen av april.

Klobuchar favoritt

En publikumsfavoritt som Biden allerede ser ut til å ha utelukket, er Michelle Obama (56). Men under et valgkamparrangement i South Carolina sa Biden at han «vil spørre umiddelbart, hvis jeg får vite at det er en sjanse for at hun ville gjøre det».

I timene etter at Biden sa at han vil ha en kvinnelig visepresident, avslo Amy Klobuchar (59) høflig spørsmål om hun var aktuell. Minnesota-senatorens popularitet i Midtvesten og hennes pragmatiske stil kan appellere til vippevelgere og passe godt til Bidens stil.

Etter at hun trakk seg som presidentkandidat og støttet Biden, har hun vært en aktiv støttespiller for ham. Men mandag spilte Klobuchar kostbar og sa at hun ikke «engasjerer seg i hypotetiske muligheter».

Harris kvalifisert

En annen aktuell kandidat er California-senator Kamala Harris (55). Harris var den eneste afroamerikanske kvinnen som var med i Demokratenes nominasjonskamp. Etter å ha lansert sitt kandidatur i januar i fjor, lå hun lenge i tetsjiktet på meningsmålingene. Men i desember trakk hun seg, og 3. mars ga hun Biden sin støtte.

Harris har også et spesielt bånd til Biden etter å ha jobbet tett sammen med hans sønn Beau, som døde av hjernekreft i 2015.

I januar sa Biden at Harris er en aktuell kandidat «for alt», blant annet visepresident.

– Hun er kvalifisert til å være president, sa han.

Abrams aktuell

En annen svart kvinne som kan være aktuell, er Stacey Abrams (46), som Biden har omtalt som «kvinnen som burde ha vært guvernør i Georgia». Ifølge en kilde tett på Biden-teamet var hun i kontakt med valgkampstaben til Biden så sent som forrige uke.

En ting som taler imot henne, er manglende nasjonal erfaring. I et intervju i forrige uke på MSNBC sa Biden at erfaring på den nasjonale politiske arenaen er veldig viktig når han skal velge sin visepresidentkandidat.

Politico trekker også fram Wisconsin-senator Tammy Baldwin (58) som en kandidat som kan hjelpe Biden å vinne tilbake vippestaten hun er senator i. Baldwin er den første åpne homofile senatoren i USA, noe som kan trekke unge, liberale velgere.

Warren

Biden har også selv nevnt senatorene Jeanne Shaheen (73) og Maggie Hassan (62) fra New Hampshire, og Michigan-guvernøren Gretchen Whitmer, som Klobuchar kan hjelpe Demokratene å vinne tilbake sin hjemstat og andre stater i Midtvesten.

Også Massachusetts-senator Elizabeth Warren (70) har fått en god del oppmerksomhet. Hun tilhører venstresiden i partiet, men klarte ikke å vinne de eldre velgernes tillit eller å få nok støtte fra afroamerikanerne. 5. mars ga hun opp forsøket på å bli Demokratenes presidentkandidat.

Biden og Warren har vært i kontakt, men noen av Warrens støttespillere mener hun og moderate Biden står for langt unna hverandre til å bygge bro.

(©NTB)