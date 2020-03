utenriks

Löfven sa at han er trygg på at alle i Sverige vil ta ansvar for å kunne se tilbake på krisen og være stolte av innsatsen og medmenneskene.

– Jeg er stolt over å være statsminister når jeg ser hva mange gjør for sine medmennesker. Det er når det er på det tøffeste at samholdet vårt er sterkest, sa han.

