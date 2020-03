Koronaviruset har krevd nær 800 nye liv i Italia

utenriks

Lørdag kveld kom statsminister Giuseppe Contes regjering med kunngjøring om et siste innstrammingstiltak for å demme opp for koronavirusutbruddet som knyttes til 4.825 dødsfall i Italia.

– Beslutningen som er tatt av regjeringen, innebærer å innstille all produktiv aktivitet i hele landet som ikke er strengt nødvendig, av kritisk betydning eller uunnværlig for å sikre oss viktige varer og tjenester, sa statsminister Conte i en TV-tale.

Dagligvarebutikker og apotek vil fortsatt være åpne. Hva som er «uunnværlig», er ikke videre definert.

Kinesisk kritikk

Kunngjøringen kom etter at kinesiske smittevernseksperter etter en uke i Italia er sjokkerte over sine opplevelser i Italia og ber myndighetene skjerpe koronatiltakene i landet ytterligere.

Yang Huichuan, visepresident for det kinesiske Røde Kors, har blant annet sagt at folk og myndigheter er for slappe.

– Det eneste som hjelper er å holde folk isolert i hjemmene sine og stenge av alt, sier han til den spanske avisen El Pais.

Mer enn en tredel

Med økningen på nesten 800 dødsfall til 4.825, er Italia det landet i verden hvor flest har dødd som følge av koronapandemien, 37,1 prosent av det globale antallet virusofre.

Globalt har nå koronaviruset kostet 13.000 mennesker livet.

Kun siden fredag har dødstallet steget med 1.420, og det til tross for regjeringens allerede omfattende tiltak for å få bukt med pandemien.

Italia har hevdet å ha vært stengt ned så langt det lar seg gjøre siden 12. mars på grunn av spredningen av koronaviruset, men utbruddet fortsetter å øke i tempo. Landet har blitt det nye episenteret for viruset som først ble oppdaget i desember i Kina i fjor.

Hardt rammet

Bare i Lombardia har dødstallene økt med 564 siste døgn, opplyser offentlige tjenestemenn ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Regionen der blant annet storbyen Milano ligger, er hardt rammet av virusutbruddet. Totalt har 3.095 mennesker dødd i Lombardia som følge av epidemien

Antall smittede har økt med 3.251 til 25.515, opplyser den regionale helsesjefen Giulio Gallera lørdag.

Totalt i Italia er 53.578 bekreftet smittet av koronaviruset. Det er en økning på mer enn 6.500 siden fredag. Blant de først smittede er drøyt 6.000 erklært friske igjen.

Militæret må frakte lik

I Bergamo må militære kjøretøy frakte kister til andre italienske byer, da byen for lengst er gått tom for plass for de døde.

Rundt 70 kister ble kjørt av gårde over natten slik at de døde kunne kremeres i en annen region, melder nyhetsbyrået Ansa lørdag.

Bare på fredag døde nesten 90 personer i Bergamo.

– Vi håper at vi snart ser lys i enden av tunnelen, men foreløpig ser vi ikke det, sa ordfører Giorgio Gori.

