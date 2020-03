Hektisk arbeid i USA med historisk redningspakke

utenriks

Forhandlere fra Kongressen og Det hvite hus arbeidet lørdag og utover kvelden hektisk med å hamre ut en enorm økonomisk redningspakke for et koronarammet USA.

I 20.30-tiden lokal tid tvitret den republikanske senatoren Marco Rubio om at iallfall ett punkt var krysset av på lista.

– Har avtale om grunnleggende betingelser for plan om 350 milliarder dollar for å beskytte jobbene til 58 millioner amerikanere og over 30 millioner små bedrifter, skrev han, men med forbehold om at alt skal settes opp i henhold til loven og at det dessuten gjenstår «noen ubesvarte spørsmål».

Redningspakken ser for øvrig ut til å bli større enn først antatt. Detaljene i forhandlingene lørdag er ennå ikke kjent, men Washington Post skriver at det er snakk om å skyte inn i overkant av 2.000 milliarder dollar i den amerikanske økonomien i månedene som kommer.

– Pakken ser ut til å bli det mest kostbare økonomiske stimuleringstiltaket i amerikansk historie, skriver avisen.

Torsdag presenterte Republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, en krisepakke verdt rundt 1.000 milliarder dollar, der et av elementene var kontantstøtte direkte til borgerne.

Siden har det pågått politisk tautrekking. Lørdag skal det ha vært tverrpolitisk enighet om grunntrekkene, så var det å få alt inn i riktig ordlyd, før alt må sikres at det er i henhold til lovverk. En avstemning om saken kan komme allerede på mandag.

(©NTB)