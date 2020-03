Amerikansk avis: Harvey Weinstein er koronasmittet

utenriks

Weinstein sitter i høysikkerhetsfengselet Wende Correctional Facility nær Buffalo i delstaten New York. Meldingen om at han er smittet av koronaviruset, gjengis av en lokalavis tilknyttet utgiverorganisasjonen CNHI, Niagara Gazette. Den viser til kilder i fengselsvesenet, og siteres blant annet av New York Post.

Weinsteins talsperson Juda Engelmayer kan imidlertid ikke bekrefte opplysningen.

– Vårt team har ikke hørt noe sånt ennå, sier hun til The Daily Beast.

Ifølge lokalavisen isoleres nå 68-åringen fra andre innsatte i Wende-fengselet, som ligger vest i delstaten New York. Søndag opplyste myndighetene at over 15.000 personer er koronasmittet i delstaten, som dermed er USAs hardest rammede område.

Tjenestemenn som kjenner saken, sier de tror Weinstein var smittet allerede da han ble fengslet sist onsdag.

(©NTB)