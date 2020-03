Økningen i dødstallet bremset opp litt i Italia

utenriks

Til sammen 5.476 italienere har mistet livet i pandemien hittil, og landet har gått forbi Kina med høyest antall døde.

Lørdag var den mørkeste dagen hittil i koronautbruddet. Da ble det rapportert om 793 dødsfall i løpet av bare én dag, noe som var ny rekord. Men kurven avtok noe søndag.

– Det er håp om at utviklingen vil fortsette i de kommende dagene, sa lederen for det italienske sivilforsvaret, Angelo Borrelli.

Men han advarte også mot å trekke raske konklusjoner:

– Vi må ikke senke guarden.

Litt færre smittetilfeller bekreftet

Italia har så langt bekreftet 59.138 smittetilfeller. Økningen fra lørdag til søndag var på 5.500, noe som er noe mindre enn økningen dagen før.

Selv om kurven flater ut noe, er tallene fortsatt dramatiske. Dødstallet søndag er det nest høyeste som er rapportert hittil i koronakrisen.

Ifølge helsemyndighetene er dødsårsaken uklar for mange av de døde. Leger har ikke klart å fastslå med sikkerhet om de døde av korona-influensaen covid-19 eller av en annen, underliggende sykdom.

Flytteforbud og stengte fabrikker

Italia er nå episenteret for utbruddet. I løpet av helgen har det blitt innført nye tiltak i et forsøk på å begrense smitten.

Alle fabrikker som ikke produserer essensielle varer eller tjenester, skal stenge.

I tillegg er det innført et absolutt forbud mot å flytte fra hjemkommunen, med mindre det er helt nødvendig av jobbhensyn eller på grunn av helse.

Søndagens tall tyder på at de inngripende tiltakene som ble innført i de nordlige regionene 8. mars, er i ferd med å få effekt. Regionen Lombardia sto søndag for 30 prosent av de nye smittetilfellene. Hittil to tredeler av dødsfallene funnet sted i dette området.