Nord-Korea avfyrer raketter igjen

Ifølge det sørkoreanske forsvaret var det trolig to kortdistanseraketter, ballistiske missiler, som ble avfyrt lørdag morgen vest i landet. De fløy rundt 410 kilometer over land mot Japanhavet og landet i vannet utenfor østkysten av Nord-Korea. Maksimal høyde skal ha vært 50 kilometer over land.

Da det var oppskytinger tidligere denne måneden, var det ifølge Japan også ballistiske missiler.

Sør-Korea har via sin militære ledelse fordømt oppskytingen og sier det ekstremt upassende at mens resten av verden kjemper mot koronaviruset, tester Nord-Korea raketter, og gitt den utfordrende situasjonen verden befinner seg i på grunn av covid-19, ber Sør-Korea nabolandet innstendig om å stoppe umiddelbart, ifølge uttalelsen.

Forhandlingene med USA står i stampe etter at Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Donald Trump ikke ble enige på et tidligere toppmøte mellom de to i Hanoi i Vietnam.

De tre oppskytingene i mars er de første siden 28. november i fjor. I fjor avfyrte Nord-Korea 13 raketter.

Det lukkede regimet Nord-Korea har ikke rapportert inn smittetall eller dødsfall knyttet til koronavirus, en massiv global krise som knyttes til over 11.400 dødsfall og 276.000 positive koronatester verden over.

