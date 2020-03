Colombia med obligatorisk isolasjon fra tirsdag

utenriks

Landet slutter seg til lista med land, delstater og byer verden over der innbyggere er pålagt ulike grader av isolasjon, portforbud eller kun får gå ut for livsnødvendige ærend eller hvis de arbeider innen kritisk nødvendige yrker for samfunnet.

President Iván Duque sa i en tale til folket fredag at colombianere er i en unntakstilstand og pålagt obligatorisk isolasjon i hjemmene sine fra og med tirsdag og fram til 13. april.

Peru, Ecuador og Venezuela er blant andre latinamerikanske land som allerede har iverksatt lignende tiltak.

Colombia har 158 bekreftede ​​tilfeller av koronavirussmitte så langt, men ingen dødsfall der smitte er påvist.

(©NTB)