Australia sporer 2.700 cruisepassasjerer i smittefrykt

Cruiseskipet Ruby Princess anløp Sydney torsdag, med 13 passasjerer som hadde følt seg syke om bord. Tre passasjerer og et av skipets besetningsmedlemmer fikk påvist koronaviruset – etter at alle hadde gått i land.

Nå er myndighetene i Australia bekymret for at alle de 2.700 passasjerene som fikk gå i land i Sydney og reise hjem, ikke har fått med seg at de skal gå i karantene hjemme i minst 14 dager etter hjemkomst, og at de i verste fall er smittet og kan spre smitte videre.

Myndighetene i delstaten New South Wales sier at de torsdag anså Ruby Princess som «lavrisiko» og derfor lot passasjerene fosse inn i landets mest folkerike by. Samme dag økte antall koronasmittede i delstaten som allerede er den mest berørte i landet.

– Det er åpenbart en grunn for oss til å være bekymret, sier helseminister i New South Wales Brad Hazzard.

Ifølge Worldometer er det 732 smittetilfeller av koronavirus bekreftet i Australia per nå, av dem mer enn halvparten, 382, i New South Wales. 75 av tilfellene i delstaten ble påvist det siste døgnet.

