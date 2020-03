103 nye smittede registrert i Danmark

utenriks

Det viser tall fra den danske Sundhedsstyrelsen fredag ettermiddag. Myndighetene regner imidlertid med at mørketallene er store og at det reelle tallet på smittede er lang høyere.

At det var covid-19 som var dødsårsaken i alle de ni tilfellene, er heller ikke helt sikkert. Det som så langt er bekreftet, er at alle de ni var smittet av koronaviruset.

Totalt er det i Danmark fredag registrert 186 sykehusinnleggelser, og av disse er 37 personer innlagt på intensivavdeling. 32 personer ligger i respirator.

På en pressekonferanse om situasjonen fredag sa rikspolitisjef Thorkild Fogde at forsamlingsforbudet i landet fra nå av vil bli håndhevet.

– Nå er innkjørings- og tilvenningsperioden overstått. Nå vil loven bli håndhevet. Det betyr ikke at politiet ikke vil gå i dialog med folk, men det betyr at vi vil gi bøter for å sørge for at loven overholdes, sier han.

(©NTB)