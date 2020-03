Etterspørselen av koronatester kan ikke dekkes

utenriks

– Selv om legemiddelindustrien har økt produksjonen, overgår etterspørselen forsyningen på lang vei, sier sjef Severin Schwann i legemiddelfirmaet Roche.

Uttalelsene fra Schwann kom på et møte i Den internasjonale legemiddelindustriforeningen (IFPMA).

Han anbefaler derfor å kun teste pasienter i risikogruppen og dem som viser symptomer på koronaviruset.

– En bred testing på dette tidspunktet er rett og slett ikke mulig, sier han.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har oppfordret til en bred testing. Sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus kom mandag med en klar oppfordring:

– Vi har en enkel beskjed til alle land: Test, test, test, sa han.

Kjemper i blinde

Så lenge mangelen på tester fortsetter, kjemper verden i blinde mot koronaviruset, mener sykdomsekspert Jerry Shaman ved University of Columbia.

Han mener at det bare er mellom et av fem og et av ti av faktiske smittetilfeller som blir bekreftet.

Milde eller ingen symptomer betyr at viruset trolig er mindre dødelig enn først fryktet, men det blir dermed vanskeligere å oppdage hvem som er smittet. Det skaper problemer for landene som ønsker å sakke ned smittespredningen, mener Shaman.

– Mange av infeksjonene er milde, men fremdeles smittsomme. Så folk følger sine normale rutiner og går på jobb, bruker kollektivtransport, handler – og sprer viruset ut i samfunnet, sier han.

Testing var vendepunkt

Epidemiolog Cecile Viboud ved det amerikanske National Institutes of Health (NIH) mener testing er nøkkelen for å få bukt med smitten. Hun trekker fram Sør-Korea som et eksempel til etterfølgelse.

Etter en kraftig økning i smittetilfeller i Sør-Korea i februar økte myndighetene bruken av tester og innførte strenge tiltak for å hindre videre smittespredning.

– Et ordentlig vendepunkt var den kraftige økningen i testing, sier Viboud.

– Du må vite hvor i epidemien du er for å kunne gjøre noe med den. Og for å vite det, må du teste, sier hun.

