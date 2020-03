utenriks

Det opplyser han torsdag på Twitter.

– Jeg vil informere om at jeg har testet positivt på covid-19-viruset. Jeg har det bra og er ved godt mot. Jeg og mitt team følger alle nødvendige tiltak, skriver han.

– For alle som er berørt, og for alle de som for øyeblikket er isolert – vi vil komme oss gjennom dette sammen, legger han til.

(©NTB)