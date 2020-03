Virusfrykten sender Tokyo-børsen ned 3 prosent ved start

utenriks

Kloden over har sentralbanker forsøkt å stimulere med rentekutt, men pandemien og frykten for den fortsetter å prege handelen på børsene.

New York-børsene stupte mandag, og den industritunge Dow Jones-indeksen falt med 12,9 prosent, den største nedgangen på en dag siden 1987. Asia-børsene følger etter tirsdag.

Mens Nikkei-indeksen åpnet ned 3,02 prosent til 16.528,11 poeng tirsdag, startet den bredere sammensatte Topix-indeksen med en nedgang på 2,66.

Sjefstrateg Yoshihiro Ito i Okasan Online Securities kommenterer at det ikke er nok å se at regler innføres, markedene trenger å se resultater.

– Selv om alle land har tatt politiske grep for å håndtere viruset, mener mange at å faktisk forhindre videre spredning av viruset er det eneste tiltaket som kan stoppe en lavkonjunktur og verdifall for aksjer, sier han.

