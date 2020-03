Israel setter inn etterretningen mot viruset

utenriks

Shin Bet opplyste selv tirsdag at organisasjonen har tatt i bruk avansert teknologi for å innhente informasjon om israelske borgere.

Praksisen er blitt godkjent av Israels regjering som et krisetiltak for å stanse spredningen av viruset. Godkjenningen kom til tross for at en komité i nasjonalforsamlingen mandag sa nei til forslaget fordi de frykter kontrollen av praksisen vil bli for dårlig.

Ifølge opplysninger som er lekket til israelske medier, vil Shin Bet hente inn opplysninger fra smittedes mobiltelefoner for å holde oversikt over hvor de er og hvor de har vært de siste to ukene. Også folk i karantene vil angivelig bli overvåket.

(©NTB)