Russland stenger grensene

utenriks

Grensene forblir stengt fram til 1. mai. Men diplomater og utlendinger med fast bostedsadresse i Russland, blir unntatt fra innreiseforbudet, ifølge Misjustin.

Tidligere på mandagen kunngjorde Moskvas ordfører Sergej Sobjanin at alle skoler stenges fram til 12. april og at alle offentlige arrangementer avlyses. Arrangementer med over 50 deltakere blir forbudt.

Det er så langt registrert om lag 100 tilfeller av virussmitte i Russland, de aller fleste i Moskva. Det er ikke meldt om dødsfall.

